Laura Valente, ex membro dei Matia Bazar, è tornata nel programma Amici per tenere una masterclass per alcuni concorrenti. I primi a partecipare alle sue lezioni sono stati Vybes, Chiamamifaro, Ilan e Nicolò. Dopo aver ascoltato le loro canzoni, Laura ha valutato la qualità della loro comunicazione artistica, e il risultato non è stato positivo per nessuno. Infatti, ha criticato apertamente tutti i partecipanti.

A Vybes ha fatto notare: “Canti un brano gioioso? No. Quindi, se ridi, non è l’ideale. Sembri quasi Joker quando canti un pezzo triste. Ridi per tua scelta o succede spontaneamente? Prova a evitare di ridere, hai la possibilità di controllarlo?”

Per quanto riguarda Chiamamifaro, lo ha rimproverato per il suo eccessivo movimento durante l’esibizione: “Hai fatto troppe movenze! Con un brano lento non puoi muoverti così. Le tue mani sembrano un polpo. Prova a rifarlo con meno vocalizzi e restando più ferma.”

Anche Ilan ha ricevuto una valutazione negativa: “Il tuo pezzo dovrebbe trasmettere ottimismo? Non abbiamo affatto percepito questo nella tua esibizione. Era tutto piuttosto negativo.”

Nicolò, invece, ha ricevuto solo osservazioni riguardo ai suoi movimenti: “In questa canzone deve emergere il sottotesto? Provala come se la stessi leggendo.”

Un commento significativo su questa masterclass è apparso su Instagram: “Con tutto il rispetto, come può criticare le esibizioni altrui per i movimenti e avere una figlia che si esibisce come una furia sul palco?” E non potrebbe essere più vero.