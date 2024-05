Lavoro, Aragno (Eikon): "Parlare di sostenibilità significa cambiare cultura organizzativa"

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "Parlare di sostenibilità sociale in azienda significa cambiare la cultura organizzativa. Così nel libro 'Sostenibilità: un investimento sociale', edito da FrancoAngeli e promosso da Eikon Strategic Consulting e Adnkronos, abbiamo sintetizzato i risultati dell'indagine nazionale 2023 sul coinvolgimento della popolazione adulta verso alcuni obiettivi-chiave dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Questo per per vedere come si stanno muovendo le aziende".

A dirlo oggi Paola Aragno, Eikon strategic consulting, in occasione dell’appuntamento con Adnkronos Q&A, 'Le competenze, un punto fermo', in corso oggi al Palazzo dell'Informazione di Roma.

"E' importante – sostiene – che le aziende si confrontino sui temi della sostenibilità e che siano presenti anche i giovani".