Lavoro: Euro&Promos cerca addetti sanificazioni, magazzinieri e carrellisti

Roma, 21 gen. (Labitalia) – Addetti alle pulizie e sanificazioni, addetti al magazzino, carrellisti, manutentori, bibliotecari: li cerca Euro&Promos, azienda friulana che è uno dei grandi player nazionali del settore che in questo momento offre opportunità ad oltre 50 figure professionali in tutta Italia.

La pandemia e l’emergenza Covid19 hanno cambiato in maniera profonda le abitudini degli italiani che hanno rivalutato la funzione e il peso sociale delle attività di pulizia e sanificazione, intese come interventi preventivi. Le attività di cleaning, se svolte con professionalità, portano infatti a ridurre le possibilità di contagio.

È cambiata quindi la concezione di questi servizi: oggi sono i cittadini e i collaboratori delle aziende a chiedere nuove e maggiori garanzie.

La sensibilità verso la pulizia è cresciuta ed è aumentata la domanda di risposte efficienti a tutti i settori economici, in termini anzitutto di disinfezione e igienizzazione. Il comparto è dunque in crescita e di conseguenza sul mercato del lavoro vengono richieste professionalità e competenze specifiche. Il settore delle imprese che operano nel mondo del facility management rappresenta un mercato che in Italia conta più di mezzo milione di addetti ed un fatturato di oltre 20 miliardi di euro.

Euro&Promos, società con sedi, unità operative e cantieri sparsi in tutta Italia e che conta oltre 5mila collaboratori, è tra i leader del settore: tra i servizi che Euro&Promos fornisce non c’è solo la pulizia civile, industriale e sanitaria, ma anche logistica di magazzino, facchinaggio, manutenzioni industriali e meccaniche, disinfestazioni, lavanderia industriale, oltre a gestioni in ambito culturale, portierato, vigilanza non armata ed office management.

“Siamo un’azienda storica, radicata, con quartier generale a Udine e unità operative e cantieri in tutta Italia, 2 sedi a Roma, 1 a Milano e 1 a Torino.

Proponiamo un ambiente di lavoro propositivo e prospettive di crescita interessante, oltre che certezze dal punto di vista occupazionale e retributivo", spiega l’ad, Alberto Tavano Colussi. Per accedere alle offerte di lavoro c'è la la sezione “Lavora con noi” sul sito www.europromos.it, che viene aggiornata costantemente. Nella maggior parte dei casi viene proposto un contratto a tempo indeterminato. In un semestre l’azienda ha raccolto quasi 7.000 cv, approfondendo oltre il 70% di quanto ricevuto ha assunto oltre 300 persone. Ma la ricerca continua.

“I nostri collaboratori – precisa Federica Zerman, direttore del personale – sono in prima linea negli ospedali, nelle case di riposo, negli uffici della pubblica amministrazione ma anche nelle aziende, negli stabilimenti, nei teatri, per garantire pulizia, igiene e tutti quei servizi “no-core business” fondamentali nella quotidianità lavorativa della comunità. Le caratteristiche che più ricerchiamo sono etica professionale, proattività, attitudine al miglioramento continuo, responsabilità e problem solving, voglia di mettersi in gioco".

Zerman conclude: “La nostra filosofia è quella di venire incontro alle esigenze del lavoratore e cercare di trovare insieme una soluzione che permetta ai collaboratori di coniugare esigenze private e familiari con la vita lavorativa”.