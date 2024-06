Lavoro: Magni (Avs), 'politiche governo sono solo bonus e sussidi temporanei'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Dopo promesse, annunci, ritardi e rinvii di mesi, il governo ha sbloccato la maxi deduzione al 120% in favore delle imprese che assumeranno lavoratori a tempo indeterminato, mentre altri bonus sono stati inseriti nel Decreto Coesione. Chi non è d’accord...

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "Dopo promesse, annunci, ritardi e rinvii di mesi, il governo ha sbloccato la maxi deduzione al 120% in favore delle imprese che assumeranno lavoratori a tempo indeterminato, mentre altri bonus sono stati inseriti nel Decreto Coesione. Chi non è d’accordo con un aumento dell’occupazione? Nessuno, il problema è come si arriva a questo obiettivo. E su questo le politiche del governo sono solo bonus e sussidi temporanei. Visto che gli sgravi saranno temporanei il beneficio sarà più per le aziende, che magari avrebbero assunto lo stesso anche senza sussidio, o potrebbero pensare di sostituire lavoratori poco qualificati con lavoratori assunti con il bonus". Lo afferma il senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.

"Se poi le società beneficiarie del sussidio pubblico assumono principalmente manodopera poco specializzata e competono sul mercato del lavoro riducendo il costo della forza lavoro, allora il danno è fatto. Con il risultato che non ci sarà nessun aumento dell’occupazione. La destra continua ad andare avanti a colpi di bonus, senza una vera riforma complessiva del mercato del lavoro. Alleanza Verdi e Sinistra chiede che sia messa a punto una strategia strutturale per il lavoro, non le solite misure temporanee di questo governo", conclude.