Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Una struttura di categorie salariali vede, nei cosiddetti piani alti dell’occupazione, lavoro prestigioso, appagante, ben remunerato e, nei cosiddetti piani bassi, forme di precarietà non desiderate, subite, talvolta oltre il limite dello sfruttamento". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle Stelle al merito del lavoro 2025.
Home > Flash news > Lavoro: Mattarella, 'remunerazioni alte e precarietà oltre limite...
Lavoro: Mattarella, 'remunerazioni alte e precarietà oltre limite sfruttamento'
Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Una struttura di categorie salariali vede, nei cosiddetti piani alti dell’occupazione, lavoro prestigioso, appagante, ben remunerato e, nei cosiddetti piani bassi, forme di precarietà non desiderate, subite, talvolta oltre il limite dello sfruttamento&q...