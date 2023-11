Lavoro: Mazzella (M5S), 'emendamento per smart working fragili fino a 31 giugno'

Roma, 2 ott. - (Adnkronos) - “Ho presentato un emendamento al 'Proroga termini' per prorogare fino al 30 giugno 2024 lo smart working per i lavoratori fragili, in scadenza il 31 dicembre. È una questione di civiltà. Auspico, pertanto, nel sostegno dei ministeri competen...

Roma, 2 ott. – (Adnkronos) – “Ho presentato un emendamento al 'Proroga termini' per prorogare fino al 30 giugno 2024 lo smart working per i lavoratori fragili, in scadenza il 31 dicembre. È una questione di civiltà. Auspico, pertanto, nel sostegno dei ministeri competenti e degli altri gruppi parlamentari”. Lo scrive su X il capogruppo del M5S in X commissione al Senato Orfeo Mazzella.