Lavoro: Nhrg, on line nuovo sito agenzia, più contenuti e facile consultazione

Roma, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Nhrg, agenzia per il lavoro, lancia il nuovo sito www.nhrg,it rinnovato nel design, arricchito nei contenuti, con sezioni che consentono una più facile consultazione di tutti i servizi che l’agenzia per il lavoro offre. Pensato per rispondere alle esigenze di un’utenza molteplice, candidati, lavoratori, clienti, prospect, il sito prevede, per ciascun target, un percorso di navigazione diverso.

Nella schermata iniziale, infatti, sarà semplice e immediato approfondire i temi che interessano: somministrazione, ricerca e selezione, consulenza in tutti i campi delle risorse umane, formazione. Sempre in prima pagina, indicati con simboli, troviamo il 'Blog job and more', le offerte di lavoro, costantemente aggiornate, per cui ci si può candidare e le ricerche in corso per ampliare il nostro team interno. Il blog affronta ed esplora l’evoluzione del mondo del lavoro e dei giovani attraverso interviste a giornalisti, artisti, opinion leader ed esperti del settore. Il sito è realizzato con la tecnica del responsive web design, per la migliore navigazione da pc, tablet e soprattutto smartphone, rendendo disponibili i contenuti in mobilità.

"Un cambio di immagine era necessario -dichiara Gianni Scaperrotta, ceo di Nhrg- per essere in linea con un mondo del lavoro, costantemente in movimento. Maggiore facilità di consultazione, dinamicità e soprattutto facilità di consultazione dallo smartphone, che è, oggi, uno strumento imprescindibile".