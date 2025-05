Lavoro, Pirulli (Cisl): "Contrattazione e partecipazione per affrontare cambiamento"

Genova, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La contrattazione è lo strumento nevralgico per capire e affrontare i cambiamenti. E un altro strumento è la partecipazione, con la legge approvata in Parlamento che è utile per rispondere allo scenario attuale. A nostro parere, serv...

Genova, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "La contrattazione è lo strumento nevralgico per capire e affrontare i cambiamenti. E un altro strumento è la partecipazione, con la legge approvata in Parlamento che è utile per rispondere allo scenario attuale. A nostro parere, serve una grande alleanza tra parti datoriali, parti sociali e l'impegno del governo per mettere sul piatto gli strumenti per rispondere a questi cambiamenti".

Lo ha detto Mattia Pirulli, segretario confederale della Cisl, intervenendo dal palco del Festival del Lavoro che si è aperto oggi nei Magazzini del Cotone a Genova.

"C'è poi tutto il tema del salario, e in questo è fondamentale anche la partecipazione agli utili d'impresa, e a nostro avviso è utile rispondere al cambiamento con una concezione nuova dell'economia", ha concluso.