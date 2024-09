Le condizioni meteorologiche in Emilia Romagna sono avverse, rendendo necessario spalare incessantemente.

Nonostante il meteo conceda un respiro, l’attenzione rimane alta nell’Emilia Romagna, particolarmente nella zona della Bassa, dove i corsi d’acqua continuano a fluire in maniera rigogliosa. Tra le misure in atto c’è la sgombero delle strade e delle case, operazione che si porta avanti incessantemente, facendo leva sulle idrovore per allontanare l’acqua. Nonostante un brevissimo periodo di calma dettato dalle condizioni meteo, la situazione d’allarme persiste, evidenziandosi in un persistente codice rosso.