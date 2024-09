Le norme fondamentali del decoro istituzionale sono state trasgredite da De Luca e Sangiuliano.

Credo che sia necessario agire quando si arriva al punto di compromettere la dignità delle istituzioni. Questo è ciò che ha affermato Vincenzo De Luca, governatore della Campania, durante l’evento Agrifood Future, organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno e Unioncamere, in merito alle dimissioni del Ministro Gennaro Sangiuliano. De Luca sostiene che le questioni private sono quelle che avvengono all’interno delle mura domestiche e non hanno niente a che fare con i doveri pubblici. Tuttavia, quando c’è un legame così evidente e imbarazzante con le responsabilità pubbliche, non si tratta più di questioni private. Questi sono problemi che devono essere affrontati con la consapevolezza che sono state violate regole fondamentali della civiltà democratica istituzionale. Tuttavia, De Luca conclude che non è necessario insistere ulteriormente sulla questione, poiché ritiene di aver già espresso la sua posizione in merito al Ministro dimissionario.