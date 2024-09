Le nuove normative, secondo Giorgetti, rendono difficile la compilazione del bilancio.

Dopo l'incontro con i legislatori della Lega, incluso Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato di non aver discusso possibili limiti ai emendamenti nella manovra dettagliata. Ha precisato che le nuove norme del Patto complicano il processo di bilancio e la proposta di emendamenti, considerando le nuove clausole sulla spesa da rispettare.

