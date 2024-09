Le perturbazioni provenienti dall'Atlantico continueranno a susseguirsi nel nord fino al fine settimana.

L'Italia sarà colpita da maltempo proveniente dall'Atlantico fino al fine settimana. Le regioni del centro-nord subiranno un ciclone di perturbazioni atlantiche, mentre al sud si prevedono temperature di 33-35°C tra Sicilia e Puglia entro venerdì. Tre principali perturbazioni arriveranno: la prima sulla costa tirrenica, la seconda al nord tra giovedì e venerdì e l'ultima nel fine settimana. Previste piogge in Toscana, Lazio e poi Campania, con brevi piogge sparse al nord e caldo quasi estivo al sud. Un'altra perturbazione con forti precipitazioni inizierà giovedì e venerdì da Liguria, Alpi e Prealpi, spostandosi poi nella Pianura Padana e verso est. Ulteriori piogge previste al centro tra Toscana e Marche. Durante il weekend, un fronte veloce porterà un abbassamento delle temperature anche al centro-sud con un calo di 5-7°C rispetto a sabato. Generalmente, al sud sarà soleggiato e caldo, con piogge in Campania, mentre al nord ci sarà un'instabilità, con possibile nebbia in pianura.

Fino al fine settimana, l’Italia continuerà ad essere colpita da ondate di maltempo proveniente dall’Atlantico. Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, ci informa che un’area di bassa pressione situata nel Mediterraneo occidentale sposta correnti instabili nel nostro paese. “Nei giorni a venire, il centro-nord sarà interessato da un ciclone di perturbazioni atlantiche, mentre nel sud si prevedono temperature di 33-35°C tra Sicilia e Puglia entro venerdì,” afferma. Tre sono le prime perturbazioni: la prima sta passando sulla costa tirrenica con nuove precipitazioni nelle regioni già colpite lunedì; la seconda porterà maltempo pesante al nord tra giovedì e venerdì; e l’ultima arriverà nel fine settimana. Nei tempi immediati seguiranno piogge in Toscana e Lazio, che lentamente si trasferiranno in Campania e seguitamente lungo la costa occidentale. Al nord si avranno brevi piogge sparse vicino alle montagne, mentre nel sud la temperatura sarà quasi estiva con 30-31°C. Un’altra perturbazione con forti precipitazioni inizierà giovedì e venerdì da Liguria, Alpi e Prealpi, e poi si muoverà anche nella Pianura Padana, spostandosi verso est. Entro venerdì, tutto il Nord-Est sarà caratterizzato da intensi fenomeni meteorologici, con piogge anche diffuse al centro, in particolare tra Toscana e Marche. Mentre al sud le temperature raggiungeranno i 35°C, al nord non si supereranno probabilmente i 20°C. Infine, nel fine settimana, un fronte molto veloce proveniente dall’ovest porterà a un significativo abbassamento delle temperature anche al centro-sud, con massime di 5-7°C meno di sabato. Mercoledì 25. Al nord: leggera instabilità in montagna, potrebbe esserci nebbia in pianura.

Nel centro Italia si prevedono precipitazioni sul lato tirrenico, seguite da schiarite. Il clima nel Sud sarà generalmente soleggiato e caldo, sebbene si aspettino alcune piogge in Campania. Il Giovedì 26, al nord, ci si aspetta maltempo soprattutto nelle zone delle Alpi, Prealpi, e Liguria orientale. Nel centro, le condizioni meteo saranno essenzialmente stabili, con un aumento della temperatura. Il Sud, invece, si prevede di essere caldo e prevalentemente tranquillo. Il Venerdì 27, al nord, il maltempo si sposterà verso est. Nel centro del paese, si prevedono piogge su Toscana settentrionale e orientale. Il Sud sarà, invece, caldo e con predominanza di bel tempo. Per il weekend, una rapida perturbazione atlantica si farà sentire nel centro-nord del paese, con una significativa diminuzione della temperatura prevista per domenica.