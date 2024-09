Le ragioni della partenza di Todaro da Amici: La spiegazione di Maria De Filippi.

La nuova stagione di Amici di Maria sta per prender il via, ma il cast dei docenti è ancora avvolto nel mistero. Dagospia ha rivelato il mese scorso che Raimondo Todaro non farà più parte della squadra di insegnanti di Amici, ruolo ricoperto dal 2021 al 2024. Ma chi prenderà il suo posto? Il mis...

La nuova stagione di Amici di Maria sta per prender il via, ma il cast dei docenti è ancora avvolto nel mistero. Dagospia ha rivelato il mese scorso che Raimondo Todaro non farà più parte della squadra di insegnanti di Amici, ruolo ricoperto dal 2021 al 2024. Ma chi prenderà il suo posto? Il mistero dell’uscita di Raimondo dallo show è stato sviscerato dalla rivista settimanale Di Più. Secondo la pubblicazione, le dispute con la collega Alessandra Celentano sarebbero alla base della decisione di Todaro. Tuttavia, Maria De Filippi avrebbe tentato di persuadere il maestro a rimanere, sfruttando il suo carisma. Ma sarà abbastanza per farlo tornare? Solo il tempo lo dirà. La sua frustrazione causata dai contrasti con gli altri docenti del programma, in particolare con la Celentano, sembra averlo portato al punto di voler dire basta. Deianira Marzano, tuttavia, ha affermato che motivi personali non legati al programma sarebbero dietro la decisione di Raimondo di abbandonare lo show. Di Più ha inoltre suggerito due possibili nomi per la sostituzione di Raimondo: Stefano Oradei, che si è dichiarato disponibile a unirsi al cast di Amici, e Adriano Bettinelli, ex professionista del talento.

Maria ha una buona conoscenza di lui: era uno degli studenti di ‘Amici’ nel 2009. Adriano, nei successivi anni, ha avuto un ruolo importante in produzioni di spicco a livello internazionale e ha realizzato le coreografie per canzoni di artisti noti come Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Elisa.