Le ultime parole di Concetta Russo (55 anni al momento della morte), conosciuta da tutti come Cinzia, sono state di rimprovero nei confronti del nipote Gaetano Santaniello (46). La povera donna si sarebbe limitata a dire prima dello sparo: “Gaetano, ma che stai facendo?”. Il nipote di Concetta aveva poco prima tirato fuori una pistola che voleva mostrare ai parenti.

Concetta Russo, il nipote: “Vedi zia? È scarica”

Gaetano avrebbe cercato di calmare la zia alla vista della pistola, dicendo: “È scarica, vedi? È qua il caricatore”. Tuttavia, in quella beretta semiautomatica modello 84F, calibro 9 corto era presente un colpo in canna e quello che Concetta avrebbe voluto evitare, chiedendo al nipote di mettere via l’arma da fuoco, è avvenuto. Il proiettile è partito, raggiungendo in testa la donna.

La moglie di Gaetano ha chiamato il 118

A chiamare il 118 è stata la moglie di Santaniello, nato a Milano e residente a Pantigliate, in via Oberdan. In seguito la donna ha avvisato il marito della Russo, appena uscito dal bagno, e ancora ignaro di quanto accaduto.

Si tratterebbe di un’arma rubata

L’arma da fuoco che ha ucciso Concetta sarebbe stata rubata e colui che ha sparato non avrebbe potuto possederla. Tuttavia, sembra che l’episodio sia un tragico incidente, avvenuto dieci minuti dopo la mezzanotte.

Il figlio di Concetta: “Ho visto mia madre cadere”

Il figlio di Concetta Russo, ha spiegato, tramite alcune dichiarazioni riportate da Il Giorno: “È partito un colpo e ho visto mia madre cadere per terra, era seduta all’altra estremità del tavolo rispetto a dove si trovava Gaetano”.