Lecce, lite familiare per il funerale della suocera: rissa a colpi di coltell...

Lecce, lite familiare per il funerale della suocera: rissa a colpi di coltell...

La morte della suocera riaccende rancori tra i cognati: violenta rissa in strada a Parabita, in provincia di Lecce

Venerdì 13 dicembre a Parabita, in provincia di Lecce, la morte dell’anziana suocera ha riacceso vecchi rancori in famiglia, scatenando una violenta rissa tra i cognati che si sono affrontati armati di coltello e bastone.

Rissa tra cognati per il funerale della suocera a Lecce

A scatenare la violenza, una discussione su chi dovesse coprire le spese per i funerali della suocera. Oltre alla questione economica legata ai funerali, vecchi rancori sull’eredità di famiglia hanno alimentato l’escalation di violenza. L’intervento dei carabinieri è stato decisivo per evitare che la lite tra parenti sfociasse in tragedia.

Rissa tra cognati per il funerale della suocera a Lecce: le indagini

I due uomini, di 55 e 54 anni, si sono inizialmente affrontati a mani nude, ma poco dopo la situazione è degenerata, con uno dei due che ha estratto un coltello a serramanico e l’altro un bastone, pronti a colpirsi in strada.

Dopo l’allarme lanciato dai presenti, che hanno assistito alla violenta lite, i carabinieri di Casarano sono rapidamente intervenuti sul posto. Qui hanno identificato i due protagonisti del conflitto, uno residente a Tuglie e l’altro a Parabita, procedendo con la denuncia per porto abusivo di armi, dopo aver appurato che entrambi erano armati durante lo scontro.