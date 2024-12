Treviso, giovane ferito alla gola in una rissa per droga: indagate due ragazz...

A Treviso, giovedì 12 dicembre, un giovane di 22 anni è stato aggredito da un gruppo di adolescenti durante una rissa per droga in via Castelmenardo. La vittima ha riportato una profonda ferita al collo, causata da un coccio di bottiglia.

Treviso, giovane ferito alla gola in una rissa per droga

La rissa sarebbe nata da una discussione tra una decina di giovani, poi degenerata in violenza. Secondo le prime ricostruzioni, alla base del conflitto ci sarebbe un debito legato al consumo di sostanze stupefacenti.

Il 22enne, descritto come consumatore abituale e piccolo spacciatore, è stato picchiato e poi ferito gravemente al collo con una bottiglia rotta. Ricoverato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Ca’ Foncello, a causa di una grave emorragia, ha trascorso la notte in rianimazione, in terapia intensiva.

Il quadro clinico è stabile ma la prognosi resta precauzionalmente riservata. Non appena le sue condizioni lo permetteranno, gli investigatori della squadra mobile di Treviso, che stanno indagando sull’incidente, lo interrogheranno per fare luce su quanto accaduto.

Treviso, giovane ferito alla gola in una rissa per droga: le indagini

Nel frattempo, sono stati identificati i responsabili della rissa, una decina di giovani che saranno denunciati alla Procura per vari reati. La posizione più grave riguarda chi ha inferto i colpi che hanno ferito il 22enne: si tratterebbe di due ragazze, una 19enne e una 17enne.

Le due giovani, ancora ricoperte di sangue al momento dell’arresto, hanno respinto ogni accusa. Nonostante le testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente che le identificano come responsabili dell’aggressione, negano ogni coinvolgimento. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.