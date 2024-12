Un 15enne accoltellato per una sigaretta non data: la violenza tra i giovani preoccupa

Un episodio di violenza inaccettabile

La violenza giovanile continua a rappresentare un tema di grande preoccupazione in Italia, come dimostra l’aggressione avvenuta a Castel Volturno, dove un ragazzo di soli 15 anni è stato ridotto in fin di vita con dodici coltellate. L’episodio, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, ha scosso la comunità locale e ha portato all’arresto di quattro adolescenti, accusati di tentato omicidio. La motivazione dell’aggressione, legata a un rifiuto di dare una sigaretta, solleva interrogativi sulla reale natura della violenza tra i giovani.

Le indagini e gli arresti

Le indagini, coordinate dalla Procura per i Minori di Napoli, hanno portato all’arresto di tre ragazzi nei giorni scorsi, mentre un quarto è stato fermato recentemente. Tutti gli arrestati, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono studenti di scuole superiori e provengono da famiglie considerate ‘normali’. La violenza si è consumata all’esterno di un bar frequentato da giovani, dove un gruppo di italiani ha aggredito il 15enne egiziano e i suoi amici. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno fornito elementi chiave per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di violenza giovanile che affligge molte città italiane. La presenza di comitive miste, formate da italiani e stranieri, rende la situazione ancora più complessa. Tuttavia, gli inquirenti hanno escluso una matrice razzista nell’aggressione, non contestando l’aggravante prevista dalla legge. La vittima, colpita in parti vitali, è stata salvata grazie all’intervento tempestivo dei medici, ma l’episodio solleva interrogativi su cosa possa spingere i giovani a ricorrere alla violenza in modo così estremo.