Lega: Cassazione decide per nuovo appello Di Rubba, tesoriere 'sono fiducioso'

Milano, 15 gen. (Adnkronos) – Viene meno, causa prescrizione, l'accusa di turbativa, ma ci sarà un appello bis per stabilire l'eventuale pena per il peculato. E' quanto ha deciso la Cassazione nel procedimento che vede imputato il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, ex revisore contabile per il Carroccio in Parlamento, a processo per la compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission, attraverso cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Lo scorso 23 aprile Di Rubba e Manzoni sono stati condannati rispettivamente a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni e a 3 anni dai giudici della corte d'appello di Milano.

E a Milano si tornerà ora per un nuovo processo d'appello bis. "Su entrambi i capi di imputazione i miei ricorsi erano fondati, tanto che uno è stato accolto, mentre per l’altro c’è stato un rinvio che sarà tema di un nuovo processo. In quella sede ribadirò la correttezza del mio operato come è stato riconosciuto in diverse sedi giudiziarie" è il commento del tesoriere del Carroccio dopo la sentenza della Cassazione sul caso Lfc. "Dopo anni di fango e linciaggi politici e mediatici, nelle ultime settimane ho avuto una assoluzione e questa decisione delle Cassazione che non conferma la condanna. Sono molto fiducioso, anche se non sono ancora uscito dal tritacarne" conclude Di Rubba, in una nota.