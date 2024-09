L'emendamento riguardante l'Ius Scholae è stato respinto alla Camera, con opposizione anche da FI.

Tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione sulla modifica della legge di cittadinanza, inclusa la proposta dell'Azione per lo Ius Scholae, sono stati respinti dal Parlamento con 169 no, 126 sì e 3 astenuti. Paolo Emilio Russo di Forza Italia ha ribadito l'impegno del suo partito a sviluppare una proposta di legge su questo tema, richiedendo più attenzione rispetto a un emendamento introdotto tardivamente. Ha anche sottolineato che la questione riguarda la democrazia e i diritti umani, non la sicurezza nazionale. Tutte le proposte di modifica, tra cui quella del Pd per lo ius soli temperato e lo ius scholae a cinque anni e quella di +Europa per un referendum sulla cittadinanza, sono state respinte. Pd e Avs hanno appoggiato tutte le proposte di modifica relative a queste questioni.

Russo ha ricordato che è stato Forza Italia a sollevare la questione durante l’estate. Antonio Tajani ha esplicitamente affermato in numerose occasioni che il diritto di diventare un cittadino italiano tramite l’educazione e lo studio è sacrosanto. In considerazione di ciò, stanno lavorando per riformare le leggi che regolano l’attribuzione della cittadinanza italiana, con l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure per soddisfare le esigenze in evoluzione dei nuovi italiani, che sono anche compagni di scuola dei nostri figli. Tuttavia, Russo ha chiarito che questo è un tema di democrazia e diritti umani, non di sicurezza nazionale.

Tutte le proposte di modifica sulla questione della cittadinanza presentate dall’intera opposizione sono state respinte. Comprendevano, tra gli altri, quelle del Pd riguardanti lo ius soli temperato e lo ius scholae a cinque anni, e quella +Europa che suggeriva un referendum sulla cittadinanza. Pd e Avs hanno appoggiato tutte le proposte di modifica degli altri gruppi riguardanti queste questioni. “Appoggiamo qualsiasi modifica che possa migliorare la legge del ’92 anche di un solo centimetro”, ha dichiarato la Dem Ouidad Bakkali.