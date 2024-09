L'Emilia Romagna continua ad essere in stato di allerta rossa per condizioni meteorologiche avverse, secondo la Protezione Civile.

L'Emilia Romagna continua ad essere in stato di allerta rossa per condizioni ...

Il maltempo mantiene in allerta l'Emilia Romagna, con allerta rossa rinnovata dalla Protezione Civile per pericolo idraulico e idrogeologico. Zone come Costa romagnola, Pianura bolognese e la Montagna romagnola sono tra le più a rischio. La sindaco di Lugo, Elena Zannoni, ha segnalato l'inondazione di diverse parti della città, con azioni in corso per individuare e documentare le strade più colpite e i problemi causati dagli allagamenti.

Il maltempo continua a tenere l’Emilia Romagna in stato di allerta con la Protezione Civile che ha rinnovato l’avviso di allerta rossa a causa del pericolo idraulico e idrogeologico. La situazione rimane tesa, con molte aree ad alto rischio, in particolare Costa romagnola, Pianura bolognese, la Bassa collina e la pianura romagnola, la Collina bolognese, nonché la Montagna romagnola per quanto riguarda il pericolo idrogeologico.

Il sindaco Elena Zannoni ha riferito che l’acqua ha sommerso ampie parti di Lugo est e sud, compresa una porzione del centro città. Sono in corso azioni per individuare le strade principali implicate e registrare i problemi viari generati dagli allagamenti.

Gli stessi allagamenti stanno progressivamente invadendo ulteriori strade verso il centro della città, in particolare quelle orientali o quelle vicino a via di Giù. “L’acqua sta inondando l’intero centro da est, l’area più colpita giovedì”, ha aggiunto il sindaco. Anche l’acqua nelle zone vicine a Via Fossa e altri luoghi limitrofi si sta accumulando a causa dell’acqua che fluisce dal sottopasso della Felisio.

Le squadre sono in campo per identificare e documentare tutte le criticità che si stanno presentando nel territorio.