Il pensiero politico di don Sturzo

Don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia politica del nostro paese. La sua visione liberale e il suo impegno per una politica al servizio della comunità continuano a ispirare molti esponenti politici, in particolare quelli di Forza Italia. Sturzo sosteneva l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica e la necessità di un’azione politica che fosse eticamente orientata. Questi principi, che hanno caratterizzato la sua opera, sono oggi più che mai attuali, soprattutto in un contesto politico in cui la fiducia nelle istituzioni è in calo.

Il ruolo di Forza Italia e l’eredità di Sturzo

Recentemente, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato come Forza Italia si consideri l’erede legittima del pensiero di don Sturzo. Durante un evento a Caltagirone, il paese natale di Sturzo, Tajani ha affermato che il partito rappresenta l’unico centro politico capace di incarnare i valori di buona politica e di libertà. Questa rivendicazione non è solo una questione di identità, ma anche un richiamo a una responsabilità politica che si fa sempre più urgente. In un’epoca in cui i partiti tradizionali faticano a trovare una loro collocazione, il richiamo all’eredità di Sturzo potrebbe rappresentare una via per riavvicinare i cittadini alla politica.

Critiche e sfide attuali

Nonostante l’affermazione di Forza Italia come erede di don Sturzo, ci sono critiche e sfide che il partito deve affrontare. Tajani ha espresso preoccupazione per i tentativi di aggregazione a sinistra, evidenziando come questi non riescano a rappresentare efficacemente le istanze dei cittadini. La frammentazione politica e la polarizzazione sono fenomeni che richiedono una risposta chiara e coerente. La sfida per Forza Italia è quella di dimostrare che i valori di Sturzo possono tradursi in azioni concrete, capaci di attrarre un elettorato sempre più disilluso e scettico nei confronti della politica.