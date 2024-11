Un convegno di rilevanza strategica

Recentemente, Milano ha ospitato un convegno di grande importanza per il settore della Difesa nazionale, intitolato “Proiettare lo strumento aerospaziale ovunque”. Questo evento, organizzato dal Centro Studi Militari Aerospaziali dell’Associazione Arma Aeronautica (Cesma) in collaborazione con l’Aeronautica Militare, ha messo in luce le capacità operative e logistiche dell’Aeronautica italiana. La presenza di esperti e militari ha permesso di approfondire tematiche cruciali legate alla proiezione delle forze aeree e alla loro capacità di operare in scenari complessi e lontani.

Capacità logistica di proiezione

Il generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha sottolineato l’importanza della logistica nella proiezione delle forze. Secondo Goretti, l’Aeronautica è in grado di raggiungere qualsiasi destinazione nel mondo in tempi brevissimi, operando e addestrando il personale come se fosse in Italia. Questa flessibilità operativa è fondamentale per garantire una risposta rapida e efficace alle crisi internazionali, dimostrando come l’Italia possa contribuire attivamente alla sicurezza globale.

Risultati delle esercitazioni internazionali

Durante il convegno, sono stati presentati i risultati della Campagna Aerea dell’Indopacifico, che ha visto l’Aeronautica Militare partecipare per la prima volta all’esercitazione “Pitch Black” in Australia. Questa esercitazione ha rappresentato un’importante opportunità per testare le capacità operative in un contesto internazionale, favorendo la cooperazione con le forze aeree alleate. Inoltre, l’esercitazione bilaterale Italia-Giappone, denominata “Rising Sun”, ha ulteriormente consolidato i legami tra i due paesi, evidenziando l’impegno dell’Italia nella sicurezza collettiva e nella stabilità della regione.