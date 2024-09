L'ex coniuge di Maria Rosaria Boccia ha rilasciato un'intervista esclusiva a "4 di Sera", in cui ha affermato: "Non provo gelosia per Sangiuliano, ciò che lui dovrà affrontare è oltre ogni immaginazione".

Durante un'intervista esclusiva con il programma "4 di Sera" su Retequattro, l'ex marito di Maria Rosaria Boccia ha espresso la sua esperienza e opinioni sul caso di Sangiuliano. "Non provo invidia per Sangiuliano. Non riesco a immaginare ciò che gli capiterà in futuro", dichiara l'uomo. Offre anc...

Durante un’intervista esclusiva con il programma “4 di Sera” su Retequattro, l’ex marito di Maria Rosaria Boccia ha espresso la sua esperienza e opinioni sul caso di Sangiuliano. “Non provo invidia per Sangiuliano. Non riesco a immaginare ciò che gli capiterà in futuro”, dichiara l’uomo. Offre anche il numero del suo avvocato, la persona che lo ha assistito durante il suo divorzio dopo un decennio di matrimonio con Maria Rosaria Boccia, lei da lui definita più volte come signora, mettendo evidenza che non dovrebbe essere definita dottoressa. Quando gli si chiede se era stato sposato per dieci anni com la sua ex moglie, risponde sorpreso: “Sono stato con la Signora Boccia per solamente un anno, e anche quello è stato eccessivo”. Alla fine dell’intervista, aggiunge: “Non vorrei che la mia storia diventasse di pubblico dominio, credetemi. Quell’anno con lei è stato più che sufficiente. Mi meno importa la fama, preferisco mantenere le distanze da quella donna”.