Libano, nuovi attacchi israeliani nel Sud: almeno tre morti

Roma, 7 mag. (askanews) – Nelle immagini la distruzione nel villaggio di Arnoun, nel Sud del Libano, dopo uno degli ultimi attacchi israeliani.Nelle ultime ore, tre persone sono stte uccise in due diversi attacchi messi a segno con droni contro autoveicoli nel distretto di Nabatiyeh, secondo quanto riporta il quotidiano L’Orient Le Jour.Israele non ha fermato i raid nonostante il cessate il fuoco raggiunto lo scorso 17 aprile, che mirava a porre fine a più di sei settimane di conflitto con Hezbollah.L’Idf ha inoltre dichiarato che Hezbollah nelle ultime 24 ore ha lanciato diversi razzi contro le truppe israeliane nel Sud, precisando che non sono stati segnalati feriti tra i militari.

Nei suoi attacchi, invece, ha precisato di “aver colpito più di 15 siti di infrastrutture terroristiche in diverse aree”, tra cui “depositi di armi e siti di produzione, quartier generali, siti di lancio e strutture utilizzate per scopi militari”.