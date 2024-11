Libri, a Julia Deck il Prix Médicis 2024 per "Anna d'Inghilterra"

Roma, 6 nov. (askanews) – Il prestigioso premio letterario francese Prix Médicis 2024, per il miglior romanzo in lingua francese, è stato assegnato alla scrittrice Julia Deck per il suo romanzo autobiografico sulla madre (britannica) intitolato “Ann d’Angleterre” (Anna d’Inghilterra) e pubblicato in Francia da Seuil.

Posando davanti ai giornalisti al ristorante La Méditerranée a Parigi dopo aver vinto il premio, Deck ha commentato:

“Sono molto, molto commossa di aver vinto questo premio, per questo libro, e sono davvero commossa perché porta con sé una lunga eredità di scrittori che ammiro moltissimo, il Prix Médicis occupa per me un posto molto speciale”.

Accanto a lei Eduardo Halfon, scrittore guatemalteco che ha vinto il Prix Médicis 2024 per il miglior romanzo straniero per il suo “Tarantula”.