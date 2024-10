“La buona Liguria non torna indietro, sarò il presidente di tutti i liguri” – così Marco Bucci ha commentato, ancora a caldo, i risultati delle elezioni delle regionali della Liguria, che lo hanno visto trionfare con il 48,79% dei voti. La vittoria è stata al fotofinish nei confronti del suo rivale del centrosinistra Andrea Orlando, che si è fermato al 47,35%.

Liguria, Marco Bucci presidente: le reazioni della destra

Giorgia Meloni fa sentire subito la sua vicinanza a Bucci ed esprime tutta la sua soddisfazione per un’altra vittoria del Centrodestra, l’ennesima degli ultimi anni in Italia: “Vittoria che conferma la fiducia dei cittadini nelle nostre politiche“. Anche Matteo Salvini è soddisfatto per il risultato e non dimentica il presidente uscente: “Questo risultato è anche figlio del buon governo del centrodestra e di Giovanni Toti“ – mentre Tajani parla di : “Una grande e insperata vittoria di squadra”.

Liguria, Marco Bucci presidente: le reazioni della sinistra

Chi non può essere soddisfatta, invece, è certamente Elly Schelin: “Il Pd ha dato il massimo. Scontiamo le difficoltà degli altri e speriamo che questo risultato faccia riflettere tutte le forze alternative alla destra”. Il riferimento è alle ultime scaramucce tra Renzi e Conte. “Oggi ha perso Conte e chi mette veti” – ha dichiarato l’ex Terzo Polo, ma Conte on ci sta – “Con Renzi avremmo solo perso più voti”.