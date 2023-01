Home > Video > Liliana Segre: "Ad Auschwitz non si va in gita e a fare selfie" Liliana Segre: "Ad Auschwitz non si va in gita e a fare selfie"

Poco prima che venisse approvato all'unanimità il fondo a favore delle scuole superiori per visitare i luoghi della Memoria, la senatrice Liliana Segre interviene a Palazzo Madama: "I viaggi della Memoria non sono gite, ad Auschwitz si va in silenzio, con vestiti adeguati, come in un santuario, magari avendo saltato la colazione del mattino".