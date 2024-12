La sentenza della Corte costituzionale

Recentemente, la Corte costituzionale ha emesso una sentenza significativa riguardante i limiti ai mandati dei sindaci, stabilendo che la legislazione attuale non è manifestamente irragionevole. Secondo la sentenza n. 196, la distinzione tra i mandati consentiti per i sindaci dei Comuni in base alla loro dimensione demografica è una scelta legittima del legislatore. In particolare, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti non ci sono limiti, mentre per quelli con una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti è previsto un massimo di tre mandati consecutivi. Infine, per i Comuni con più di 15.000 abitanti, il limite è fissato a due mandati consecutivi.

Le obiezioni della Regione Liguria

La Regione Liguria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, sostenendo che la nuova normativa violasse diversi principi costituzionali. In particolare, la Regione ha contestato la ragionevolezza di avere limiti diversi in base alla popolazione, chiedendo che anche i sindaci dei Comuni più grandi potessero avere un massimo di tre mandati consecutivi. Questa richiesta è stata supportata dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), che ha evidenziato l’assenza di una giustificazione logica per la differenza di trattamento tra Comuni con 14.999 e 15.001 abitanti.

Il contesto europeo e le implicazioni politiche

È interessante notare che l’Italia è uno dei pochi Paesi in Europa a imporre limiti ai mandati dei sindaci. In Polonia esiste una normativa simile, mentre in Portogallo il limite è fissato a tre mandati. Negli altri Paesi europei, invece, non ci sono restrizioni di questo tipo. La Corte ha sottolineato che la regolamentazione dei mandati è una misura necessaria per garantire una competizione elettorale equa e per promuovere il ricambio della rappresentanza politica. Questo equilibrio tra i diritti dei cittadini e la necessità di una governance efficace è fondamentale per la salute della democrazia locale.