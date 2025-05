Il messaggio di unità europea di Sergio Mattarella

Durante una cerimonia di grande prestigio all’Università di Coimbra, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha espresso con fermezza l’importanza dei valori fondanti dell’identità europea. Ricevendo un Dottorato Honoris causa in Economia, Mattarella ha colto l’occasione per ribadire la sua adesione al progetto europeo, sottolineando che tali valori non sono negoziabili.

La presenza di figure di spicco come il re di Spagna Felipe VI e il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha conferito ulteriore rilevanza all’evento, rendendo il messaggio di Mattarella ancora più significativo.

Il ruolo delle università nella crescita economica

Nel suo discorso, il presidente ha evidenziato come le università siano centri di conoscenza e confronto, fondamentali per il dialogo costruttivo e l’accumulazione di capitale sociale. Mattarella ha affermato che questi elementi sono essenziali per la crescita economica in Stati di diritto avanzati, come quelli europei. La sua convinzione è che il progresso e l’innovazione siano possibili solo attraverso un forte senso del bene comune e un’etica deontologica condivisa. Questi principi, secondo il presidente, sono alla base della nostra identità europea e devono essere preservati senza compromessi.

Riflessioni sulla storia e il coraggio dei popoli

Mattarella ha anche richiamato l’attenzione sulla storia comune di Italia e Portogallo, sottolineando le battaglie affrontate per la democrazia e la libertà. Ha fatto riferimento al 25 aprile, una data simbolica che unisce i due popoli nella celebrazione della loro lotta contro le dittature. Il presidente ha messo in evidenza come la memoria storica e il coraggio di chi ha combattuto per i diritti civili siano fondamentali per costruire un futuro di pace e rispetto reciproco. La sua riflessione ha trovato risonanza tra i giovani presenti, che hanno manifestato silenziosamente per la causa palestinese, dimostrando l’importanza dell’impegno civico e della solidarietà internazionale.

Un appello all’azione per l’Europa

In attesa del vertice Cotec, dove si discuterà di competitività e integrazione europea, Mattarella ha lanciato un appello ai leader europei affinché non perdano l’occasione di procedere verso una maggiore unione. La presenza di Mario Draghi, ex premier e attuale consulente della Commissione Europea, ha ulteriormente sottolineato l’urgenza di un’azione coordinata. Entrambi i leader hanno condiviso idee durante il volo verso Coimbra, evidenziando la necessità di un approccio proattivo per affrontare le sfide economiche e sociali dell’Europa contemporanea.