Il voto cattolico: un fattore decisivo

Le recenti elezioni presidenziali del 2024 hanno rivelato un cambiamento significativo nel panorama politico americano, in particolare per quanto riguarda il voto cattolico. Con circa 52 milioni di adulti cattolici negli Stati Uniti, questa comunità rappresenta la più grande denominazione religiosa del paese. Nelle elezioni del 2020, i cattolici erano divisi quasi equamente tra il presidente Biden e l’allora presidente Trump, ma i risultati del 2024 hanno mostrato un’inversione di tendenza sorprendente. Secondo i sondaggi, Trump ha guadagnato un margine di 10 punti tra gli elettori cattolici, un cambiamento che ha avuto un impatto notevole sulla sua vittoria.

Le ragioni dietro il cambiamento

Il presidente di CatholicVote, Brian Burch, ha sottolineato che il voto cattolico ha dimostrato di essere un blocco elettorale significativo, contrariamente a quanto si pensasse in precedenza. Le ragioni di questo cambiamento sono molteplici. In primo luogo, la posizione della vicepresidente Kamala Harris su questioni come l’aborto ha alienato molti cattolici. Harris ha affermato che i fornitori di servizi religiosi non dovrebbero essere esentati dall’offrire aborti, una dichiarazione che ha suscitato forti reazioni tra i cattolici americani. Inoltre, la sua associazione con politiche percepite come estreme ha contribuito a far perdere il sostegno di questa comunità a Biden e Harris.

Il ruolo delle campagne elettorali

La campagna di Trump ha investito notevolmente nel coinvolgimento degli elettori cattolici, dedicando 10 milioni di dollari a pubblicità e programmi di sensibilizzazione. CatholicVote ha contattato oltre due milioni di cattolici, concentrandosi su stati chiave come Arizona, Nevada e Pennsylvania. I risultati sono stati evidenti: in Pennsylvania, i cattolici hanno votato per Trump con un margine di 13 punti, mentre in stati come il Michigan e il North Carolina, il sostegno è stato ancora più forte. Questo suggerisce che i cattolici non solo hanno votato, ma hanno anche mobilitato altri membri della comunità a farlo, contribuendo a un cambiamento significativo nel risultato elettorale.

Un nuovo paradigma politico

La vittoria di Trump tra gli elettori cattolici segna un cambiamento nel modo in cui i politici devono considerare questa comunità. Burch ha affermato che i Democratici devono affrontare un “problema cattolico” e che la crescente influenza della sinistra progressista all’interno del partito potrebbe allontanare ulteriormente i cattolici. La sfida per i Democratici sarà quella di riconquistare la fiducia di un elettorato che si sente sempre più trascurato. D’altra parte, i Repubblicani hanno l’opportunità di consolidare questo nuovo sostegno, promuovendo politiche che rispondano alle preoccupazioni quotidiane dei cattolici americani, come l’economia e la sicurezza.