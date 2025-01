Un amore rinato tra interventi e polemiche

Nelle ultime ore, Lino Giuliano e Alessia Pascarella, noti per la loro partecipazione a Temptation Island, sono tornati a far parlare di sé. La coppia ha recentemente condiviso sui social il loro percorso post-operatorio dopo essersi sottoposti a un intervento chirurgico al naso. Questo gesto ha suscitato un acceso dibattito tra i loro fan, con reazioni che spaziano dall’affetto alla critica.

La scelta dell’intervento: salute o estetica?

Lino ha chiarito che la sua decisione di operarsi non è stata dettata da motivi estetici, ma da un problema di salute legato al setto nasale. “Molte persone mi dicevano di non operarmi al naso perché lo trovavano già bello così com’era”, ha dichiarato. “Ma voglio chiarire che l’intervento non è stato fatto per un motivo estetico. Avevo un problema al setto nasale e alla respirazione che mi causava disagio”. Questa dichiarazione ha messo in luce la differenza tra rinosettoplastica e rinoplastica, evidenziando come la prima sia finalizzata a migliorare la funzionalità respiratoria.

Le reazioni del pubblico e il peso della fama

Nonostante le spiegazioni di Lino, la coppia ha ricevuto numerose critiche sui social.