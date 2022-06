L’intelligenza artificiale come acceleratore: le proposte di TIM

Venezia, 25 giu. (askanews) – Aspen Institute Italia, TIM e la sua cloud company Noovle, e Google Cloud hanno organizzato a Venezia la seconda conferenza internazionale ‘Etica e Intelligenza Artificiale’. L’obiettivo delle due giornate è quello di tracciare una mappa sui questi temi, cui si aggiunge quello della sostenibilità, che rappresentano le leve per costruire il mondo di domani.

E il Gruppo TIM ha approfittato della conferenza veneziana per presentare anche un’ampia area demo, a cura della cloud company Noovle, che illustra come l’Intelligenza Artificiale contribuisca a valorizzare e accelerare lo sviluppo di soluzioni digitali.

Diverse le tematiche di applicazione con 12 postazioni e 16 use cases: si parte dalle applicazioni dell’AI: dal potenziamento dei video con elementi di realtà aumentata e virtuale all’efficientamento energetico in ottica sostenibile; dalla sicurezza informatica al cloud robotics, per la gestione delle azioni ripetitive. E poi naturalmente ci si confronta sul tema, cruciale anche per TIM, dello sviluppo delle Smart Cities, con gli algoritmi chiamati a gestire l’enorme mole di dati raccolta dall’IoT; in quest’ottica, e in molte altre, assume ovviamente rilevanza l’ultima delle tematiche affrontate dalle Demo: Data analytics & predictive management.