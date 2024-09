L'Istat ha rivisto il Pil e il debito pubblico, portando notizie positive per la manovra finanziaria.

L'Istat ha rivisto al rialzo le cifre del PIL italiano, favorendo una riduzione del debito pubblico e un aumento dei fondi per la prossima Manovra finanziaria. Le stime del PIL per il 2023 sono state corrette a 2.128 miliardi di euro, con un aumento di circa 43 miliardi rispetto alle previsioni di marzo. Di conseguenza, il deficit rispetto al PIL si è ridotto al 7,2% per il 2023, anziché il 7,4% precedentemente previsto, indicando una riduzione del deficit di circa un miliardo di euro. Nonostante questa lieve ottimizzazione, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato che la strada rimane difficile a causa delle rigide regole europee sui bilanci nazionali.

Tra le proposte in considerazione, vi è la possibilità di avviare una discussione con le banche per concordare interventi “volontari”. L’idea di imporre un’imposta sugli extra-profitti, richiesta da Forza Italia, sembra ormai superata, ma si stanno cercando modi per coinvolgere il settore bancario in soluzioni condivise.