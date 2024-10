L'Italia del vino a Chicago per il primo Vinitaly. Usa

L'Italia del vino a Chicago per il primo Vinitaly. Usa

Chicago, 21 ott. (askanews) - L'Italia alla conquista del pubblico americano con la prima edizione di Vinitaly. Usa, al Navy Pier di Chicago. L'evento, organizzato da Veronafiere e Fiere Italiane in collaborazione con ITA - Italian Trade Agency, con il supporto delle principali istituzioni italiane...

Chicago, 21 ott. (askanews) – L’Italia alla conquista del pubblico americano con la prima edizione di Vinitaly. Usa, al Navy Pier di Chicago. L’evento, organizzato da Veronafiere e Fiere Italiane in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency, con il supporto delle principali istituzioni italiane, tra cui il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l’Ambasciata italiana a Washington e il Consolato Generale a Chicago, rappresenta un’opportunità di promozione per il vino italiano in uno dei mercati più strategici a livello globale.

All’evento sono presenti oltre mille buyer internazionali, che sono stati coinvolti in masterclass e attività di networking, oltre a rappresentanti di Assocamerestero e delle principali organizzazioni di categoria, come Unione Italiana Vini, Federvini, Confagricoltura e Coldiretti, insieme a presenze istituzionali delle regioni Veneto e Umbria e alle collettive regionali di Lazio, Sardegna, Campania, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Alla prima edizione, 230 le aziende presenti e 1650 le etichette in degustazione.

Nelle immagini il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha inaugurato la prima edizione della manifestazione e la delegazione della Regione Lazio guidata dal presidente Francesco Rocca. “Una bella occasione per promuovere le nostre cantine e i. nostri produttori – ha detto Rocca – la crescita del vino nel Lazio negli ultimi anni è cresciuta di oltre il 25% ma c’è ancora tanto potenziale e la qualità del nostro vino qui è apprezzata tantissimo”.