L'Italia dispone di una legge sulla cittadinanza di alta qualità, come affermato da Meloni.

Durante un'intervista a New York, Giorgia Meloni ha dichiarato che, secondo lei, 10 anni sono un periodo adeguato per ottenere la cittadinanza italiana e che la legge attuale è soddisfacente, pertanto non ritiene sia necessario modificarla. Ha inoltre aggiunto che un eventuale referendum sulla questione sarebbe un'espressione di democrazia.

Giorgia Meloni, durante un’intervista a New York, ha espresso la sua opinione sulla questione della cittadinanza italiana. Secondo lei, un periodo di 10 anni è adeguato per ottenere la cittadinanza e l’attuale legge italiana in materia risulta a suo parere soddisfacente. Non ritiene quindi necessario modificarla. Morover, ha affermato che “è la democrazia” se sarà fatto un referendum sulla questione, in risposta a una domanda sulla raccolta delle firme per tale referendum.