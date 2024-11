Un approccio pragmatico alla sostenibilità

Durante il suo intervento alla Cop29 di Baku, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l’importanza di un approccio pragmatico nella lotta contro i cambiamenti climatici. Secondo Meloni, l’Italia è pronta a fare la sua parte, ma è fondamentale evitare un approccio troppo ideologico che potrebbe ostacolare il progresso. La leader ha sottolineato che per raggiungere gli obiettivi climatici è necessario un mix energetico equilibrato, che includa tutte le tecnologie disponibili.

Investimenti e cooperazione internazionale

Meloni ha evidenziato come l’Italia stia già investendo in iniziative climatiche, destinando oltre quattro miliardi di euro al Fondo per il clima, con particolare attenzione all’Africa. Questo impegno si estende anche al sostegno di fondi internazionali come il Fondo verde per il clima e il Fondo Loss and Damage. La presidente ha insistito sulla necessità di una cooperazione globale, sottolineando che le responsabilità devono essere condivise tra i paesi sviluppati e quelli emergenti. Solo attraverso un dialogo costruttivo sarà possibile superare le divergenze e raggiungere risultati concreti.

La transizione energetica e il ruolo dei combustibili fossili

Un altro punto cruciale del discorso di Meloni è stato il riconoscimento dell’attuale dipendenza dai combustibili fossili. La presidente ha affermato che, al momento, non esiste un’alternativa valida a queste fonti energetiche, e che è necessario adottare una visione realistica per la transizione energetica. L’Italia, secondo Meloni, deve utilizzare tutte le risorse a disposizione, comprese le energie rinnovabili, i biocarburanti e la fusione nucleare, che potrebbe rappresentare una svolta significativa nel panorama energetico. La presidente ha anche ricordato l’impegno dell’Italia nella ricerca sulla fusione nucleare, evidenziando come il paese sia in prima linea in questo settore.

Un futuro migliore per le nuove generazioni

Infine, Meloni ha toccato un tema personale, parlando della sua responsabilità come madre nel garantire un futuro migliore per le generazioni a venire. Ha citato William James, esortando a “agire come se ciò che fai faccia la differenza, perché la fa”. Questo richiamo all’azione sottolinea l’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici con determinazione e responsabilità, affinché le future generazioni possano vivere in un ambiente sano e sostenibile. La presidente ha concluso il suo intervento con un forte appello all’unità e alla cooperazione, affinché l’Italia possa continuare a essere un leader nella lotta per la sostenibilità.