Arlington (Texas), 15 nov. (askanews) – Tensione, a vantaggio delle telecamere, durante il momento del controllo del peso prima dell’incontro di boxe fra l’ex campione dei pesi massimi Mike Tyson e l’avversario Jake Paul, che è stato preso a schiaffi dal pugile 58enne. I due si affronteranno in un incontro per Netflix molto criticato dall’ambiente del pugilato all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas.