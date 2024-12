Logistica, Trans.eu Group Italia: "Offriamo tecnologia per ottimizzare flussi logistici"

Roma, 03 dic. - (Adnkronos) - "Siamo una società polacca, nata vent'anni fa, che offre tecnologia per l'ottimizzazione dei flussi logistici nel mondo del trasporto, soprattutto su gomma. Oggi siamo in Alis in quanto facciamo parte del gruppo direttivo dell’associazione. P...

Roma, 03 dic. – (Adnkronos) – "Siamo una società polacca, nata vent'anni fa, che offre tecnologia per l'ottimizzazione dei flussi logistici nel mondo del trasporto, soprattutto su gomma. Oggi siamo in Alis in quanto facciamo parte del gruppo direttivo dell’associazione. Per noi è importante partecipare a questo evento anche perché stiamo sviluppando diversi progetti tecnologici per l'ottimizzazione dei flussi di alcune aziende membri di Alis". Con queste parole Nicolò Calabrese, responsabile di Trans.eu Group Italia, è intervenuto in occasione dell’Assemblea generale di Alis – Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma.

Con la stessa Alis, prosegue Calabrese: "Stiamo sviluppando importanti temi legati alla digitalizzazione a livello locale, nazionale e internazionale. Contiamo, inoltre, circa 40mila aziende che già utilizzano la nostra piattaforma e con la nostra tecnologia, transitano circa 12 milioni di offerte di trasporto di carichi tutti gli anni", le sue parole.