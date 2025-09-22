Lombardia, ass.Guidesi: "Siamo territorio più attrattivo per investimenti esteri"

Milano, 22 set.(Adnkronos) - “Il nostro nuovo piano strategico si compone di una serie di iniziative che vogliamo intraprendere. Si parte dallo studio che abbiamo effettuato secondo cui oggi siamo il territorio più attrattivo a livello italiano per quanto riguarda gli investimenti dall&...

Milano, 22 set.(Adnkronos) – “Il nostro nuovo piano strategico si compone di una serie di iniziative che vogliamo intraprendere. Si parte dallo studio che abbiamo effettuato secondo cui oggi siamo il territorio più attrattivo a livello italiano per quanto riguarda gli investimenti dall'estero. Crediamo di avere un potenziale da esprimere”. Così Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, alla presentazione a Palazzo Lombardia, della strategia lombarda per attrarre investimenti esteri con un piano rinnovato.

“Esprimeremo questo potenziale attraverso una nuova struttura dedicata solo all'attrazione degli investimenti e attraverso la ricerca di nuovi investitori in settorialità specifiche, che sono quelle in cui abbiamo degli ecosistemi completi – spiega – dalla formazione alla ricerca, passando per la supply chain, raccontando a possibili investitori di ogni settore che investire da noi è un vantaggio economico perché si trova tutto ciò di cui si ha bisogno”.

L’assessore Guidesi, poi, conclude illustrando nuove iniziative da porre in atto per attrarre nuovi investimenti: “E’ iniziata Opportunity Lombardy, mentre Invest in Lombardy è stata rafforzata all’interno della nostra struttura; ci sarà un piano di comunicazione molto dettagliato da quel punto di vista. Stiamo collaborando anche a livello pubblico-privato, con tutte le strutture di attrazione degli investimenti e abbiamo fatto accordi con alcune camere di commercio all'estero. E’ un lavoro che prosegue da circa due anni. Il culmine di questo lavoro è la nuova strategia presentata oggi, di cui speriamo vedremo frutti molto positivi tra qualche anno”.