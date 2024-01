Lombardia: Beduschi, 'fondo eccellenze opportunità per patrimonio agroalimentare'

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - "Il fondo per le eccellenze lanciato oggi dal governo è un'ottima soluzione per promuovere e sostenere la storia e la qualità del nostro patrimonio agroalimentare. Rappresenta una grande occasione di crescita anche per le imprese di una regione c...

Milano, 19 gen. (Adnkronos) – "Il fondo per le eccellenze lanciato oggi dal governo è un'ottima soluzione per promuovere e sostenere la storia e la qualità del nostro patrimonio agroalimentare. Rappresenta una grande occasione di crescita anche per le imprese di una regione come la Lombardia, che eccelle sia nella produzione agricola sia nella trasformazione dei prodotti e nella ristorazione". Così l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, commenta la notizia del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano presentato oggi dal ministro Francesco Lollobrigida.

A partire dal 1 marzo, il fondo metterà a disposizione 76 milioni di euro, 20 dei quali per i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. I restanti 56 milioni sono destinati all'acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli. "Sostenere i giovani e le attività che valorizzano ancora di più i prodotti di qualità -continua Beduschi- è un'occasione per dare ulteriore sbocco economico alle filiere produttive dell'agricoltura, mettendo a disposizione di professionisti prodotti che tutto il mondo ci invidia e che loro possono ulteriormente valorizzare".

Tra i soggetti beneficiari dell'iniziativa sono previsti i settori della ristorazione con somministrazione (Ateco 56.10.11), gelaterie e pasticcerie (Ateco 56.10.30) e produzione di pasticceria fresca (Ateco 10.71.20). Queste attività devono essere attive nel Registro imprese da almeno 10 anni oppure aver acquistato, negli ultimi 12 mesi, prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata), Sqnz (Sistema di qualità nazionale zootecnia) e prodotti biologici. "Per una Regione come la Lombardia, che vanta 75 prodotti Dop e Igp, che produce la metà del latte italiano e alimenta anche in altri settori strategici le più importanti filiere nazionali -conclude Beduschi- questa iniziativa è strategica e da cogliere".