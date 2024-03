Lombardia: Maione, 'aggiudicazione gara bonifica Caffaro premia impegno istituzioni'

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - "In cento giorni siamo riusciti a trovare un accordo con il ministero per le risorse necessarie e in un anno esatto di mandato arriviamo alla aggiudicazione definitiva del bando. Avevamo detto di voler imprimere una accelerata decisa al percorso di bonifica e ci sti...

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – "In cento giorni siamo riusciti a trovare un accordo con il ministero per le risorse necessarie e in un anno esatto di mandato arriviamo alla aggiudicazione definitiva del bando. Avevamo detto di voler imprimere una accelerata decisa al percorso di bonifica e ci stiamo riuscendo. Ringrazio il commissario Fasano e l'ex commissario Nova per il lavoro svolto. Vogliamo restituire ai bresciani una parte della città che da troppo tempo è stata considerata persa. Il lavoro della Regione Lombardia in collaborazione con governo, Provincia e Comune prosegue nell'interesse della città". Lo dichiara l'assessore all'Ambiente e clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione, in merito alla aggiudicazione in via definitiva della gara per la bonifica del Sin Caffaro.