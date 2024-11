Londra, Re Carlo III alla premier de "Il Gladiatore 2"

Londra, 14 nov. (askanews) – Re Carlo III sul red carpet nel centro di Roma, l’occasione è stata la premiere del film “Il Gladiatore II” all’Odeon Lux, a Leicester Square.

Il sovrano britannico ha salutato il cast e la produzione, dal regista Ridley Scott agli attori e attrici Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph Quinn, Connie Nielsen, Fred Hechinger e Pedro Pascal.

Il film è il sequel del celebre con Russell Crowe del 2000 è ambientato circa 30 anni dopo il primo capitolo.

Prima dell’anteprima Carlo, insieme alla regina Camilla, ha ospitato a Buckingham Palace un ricevimento per il centenario della Film and TV charity, ente benefico a sostegno delle persone che lavorano nel settore, per aiutarle a superare una serie di sfide personali e professionali. Il re è diventato patrono dell’ente di beneficenza per il cinema e la televisione, succedendo alla regina Elisabetta II, che ne aveva il patronato dal 1952.

Tra gli ospiti, ancora Ridley Scott, l’attrice Eileen Atkins e l’attore Lucien Laviscount, il comico Lenny Henry, Ben Kingsley, e Damian Lewis.