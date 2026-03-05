Caos a Londra, scandalo travolge il governo Starmer: tre arresti per spionaggio

Tre uomini sono stati fermati tra Londra e il Galles per spionaggio a favore della Cina; due avrebbero legami con esponenti del Partito di Keir Starmer.

Il tema dello spionaggio e delle interferenze straniere è tornato al centro del dibattito sulla sicurezza nel Regno Unito, coinvolgendo direttamente anche il governo Starmer. Le recenti indagini delle autorità britanniche, avviate nell’ambito del National Security Act, hanno portato all’arresto di tre uomini sospettati di aver collaborato con servizi di intelligence stranieri, riaccendendo l’attenzione sui rischi per la sicurezza nazionale e sui delicati rapporti diplomatici con la Cina.

Indagine per spionaggio nel Regno Unito: ripercussioni politiche e tensioni con la Cina

Nel Regno Unito tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver collaborato con l’intelligence cinese. L’intervento è stato eseguito dall’unità di controspionaggio della Metropolitan Police nell’ambito delle norme previste dal National Security Act del 2023, la legge introdotta per contrastare minacce provenienti da Stati stranieri e attività di spionaggio. I fermi sono avvenuti contemporaneamente tra Inghilterra e Galles e hanno riguardato diverse abitazioni situate tra Londra e alcune località gallesi, in particolare Powys e Pontyclun. Tra le persone fermate figurano un uomo di 39 anni arrestato nella capitale, un 68enne nella contea di Powys e un 43enne nel sud del Galles.

Secondo gli investigatori, i tre sarebbero sospettati di aver fornito assistenza a un servizio di intelligence straniero. L’inchiesta rientra in un più ampio lavoro delle autorità britanniche contro le interferenze esterne. Negli ultimi anni, infatti, le istituzioni di sicurezza segnalano un aumento dei casi collegati alla tutela degli interessi nazionali. La comandante dell’antiterrorismo londinese Helen Flanagan ha parlato di “un incremento significativo dei casi legati alla sicurezza nazionale”, sottolineando che le indagini vengono condotte in collaborazione con altri organismi statali.

Caos a Londra, scandalo travolge il governo Starmer: tre arresti per spionaggio

L’indagine ha assunto rapidamente anche una dimensione politica. Alcune indiscrezioni pubblicate dal Guardian indicano che tra le persone arrestate ci sarebbe il partner di un ex deputato del Partito Laburista, mentre un altro sospetto avrebbe legami personali con un parlamentare in carica. Anche la BBC ha confermato l’esistenza di almeno una connessione con Westminster, pur senza rivelare nomi o dettagli per ragioni investigative. La notizia ha acceso il confronto politico, soprattutto perché riguarda presunte “interferenze straniere ai danni della democrazia del Regno Unito”, come ha dichiarato alla Camera dei Comuni il ministro della Sicurezza Dan Jarvis.

Il governo britannico ha già sollevato formalmente la questione con le autorità cinesi. Come ha spiegato lo stesso Jarvis, “i funzionari britannici hanno presentato formali proteste ai referenti cinesi a Londra e Pechino riguardo a queste accuse, esprimendo le nostre forti preoccupazioni”. Il ministro ha inoltre avvertito che eventuali prove di coinvolgimento potrebbero portare a “conseguenze severe”.

La vicenda arriva in una fase delicata nei rapporti tra Londra e Pechino: il primo ministro Keir Starmer ha avviato negli ultimi mesi un tentativo di riavvicinamento diplomatico, culminato con la visita a Pechino e Shanghai dello scorso gennaio. In questo contesto il governo cerca di mantenere una linea di equilibrio, basata su “fermezza sulla sicurezza ma cooperazione dove gli interessi coincidono”, mentre l’indagine resta aperta e i tre arrestati si trovano ancora sotto custodia.