Lorenzo Spolverato ha notato l’interesse di Shaila Gatta nei suoi confronti sin dal primo giorno nella casa del Grande Fratello. Tuttavia, quando lei ha mostrato un certo interesse per Javier Martinez, lui si è avvicinato a Helena Prestes e l’ha baciata durante un’attività di recitazione. Il legame tra i quattro è andato in frantumi quando Shaila si è resa conto che la sua attrazione per Javier era puramente fisica. Spolverato, senza motivi chiari, ha cominciato a litigare con Helena, allontanandosi da lei. Tornati a essere tutti e quattro singoli, Lorenzo e Shaila hanno ripreso i contatti.

Il dispiacere di Shaila

Nel Confessionale, Shaila ha espresso il suo dispiacere per il comportamento di Lorenzo: “Non capisco perché mi eviti. Forse ha paura di aprirsi”. Ha aggiunto: “A volte non ci capiamo e ci sono dei confini tra noi. Mi attira fisicamente; è un ragazzo affascinante con una personalità simpatica e profonda. Spero che abbia compreso che sono disponibile per conoscerlo meglio.”

Il malessere di Lorenzo

A Lorenzo ha detto: “Mi ricordi i miei ex, anche loro tendevano ad allontanarsi”, senza cogliere i segnali evidenti. Lui, d’altro canto, ha espresso il suo malessere: “Hai un’opinione negativa di me, vedendo qualcosa che non sono, ed è per questo che mi sento male”.

Alla fine, Lorenzo afferma: “Shaila desidera amarmi”.

La confessione di Lorenzo

Nel confessionale, Lorenzo Spolverato ha rivelato di sentirsi più a suo agio: “Sin dai primi incontri, ho avuto l’idea di scappare dal dialogo con lei. Shaila desidera amarmi, ma dentro di lei c’è un’insofferenza e una voglia di rivalsa che la portano a non voler perdonare, nonostante stia cercando di abbattere le sue difese. Ora mi ritrovo a essere il bersaglio. Una delle rare volte in cui sono stato rifiutato risale a Shaila”. È giunto il momento di un nuovo scambio tra i due: “Vorrei cercare di rivedere alcune mie posizioni”.