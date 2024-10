Lucarelli, Ass. Com. di Roma: "Dobbiamo valorizzare i talenti"

Roma, 29 ott. (askanews) – Si è tenuta a Roma la terza edizione del summit annuale del Diversity & Inclusion Hub, l’osservatorio permanente dedicato ai temi della diversità e dell’inclusione nel mondo del lavoro, a sostegno di un futuro equo, inclusivo e di successo, organizzato da Core insieme ad Axpo, Gruppo FS Italiane e SuperJob e con il patrocinio di Rai per la Sostenibilità e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

A margine dell’evento, Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità del Comune di Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Askanews: “Dobbiamo lavorare molto sul tema delle competenze, soprattutto per quanto riguarda i più giovani in termini di competenze di base, come la matematica, l’informatica. È necessario avvicinarli a tutto ciò che, in qualche maniera, possa contribuire a farli approcciare alle materie del futuro. Per quanto riguarda le donne, torno sul tema delle competenze, perché sappiamo che sono ancora troppo poche le ragazze che intraprendono percorsi STEM. Dobbiamo invogliare le ragazze a intraprendere questi percorsi ed a seguire i propri talenti; ci sono tante appassionate di matematica che poi scelgono altre strade perché alcuni ruoli e alcuni percorsi sembrano più adatti alle donne. Non esistono percorsi adatti a qualcuno o a qualcun altro, ma esistono dei talenti, delle ambizioni, dei sogni, quindi dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di poter seguire le proprie aspirazioni.

La popolazione è sempre più anziana, c’è un tema di silver economy, ovvero di servizi e prodotti per le persone più anziane che, però, vanno messe nella condizione di poter sfruttare al meglio, per esempio, l’innovazione. Come amministrazione di Roma Capitale abbiamo creato dei punti di facilitazione digitale, dei luoghi che si avvicinano alle persone, come le scuole, i centri anziani, piuttosto che i mercati, nei quali le persone con difficoltà possono trovare competenze e professionisti che li aiutano e formano.

Roma Capitale sta lavorando molto anche in termini di pari opportunità, perché una popolazione che non è messa nelle condizioni di gareggiare ad armi pari fra uomo e donna si perde degli ambiti di sviluppo, anche economici, importanti; noi dobbiamo dare la possibilità a tutti i talenti di esprimersi al meglio”.