Lucarelli mette all'angolo Fedez in confronto con Tony Effe e Chiara Biasi, e ha perfettamente ragione nel farlo.

Selvaggia Lucarelli ha finalmente espresso il suo punto di vista sul litigio tra i rapper Fedez e Tony Effe. Per capire la situazione è necessario seguire gli eventi cronologicamente. In passato questi due artisti erano molto amici, ma poco prima dell’estate si è verificata una rottura per ragioni non ancora completamente spiegate. A seguito di questo, hanno deciso di smettere di seguirci a vicenda su Instagram. E dopo che Tony Effe è stato visto in compagnia di Chiara Ferragni, ha lanciato diverse provocazioni all’indirizzo del musicista di Rozzano.

Tuttavia, la situazione è diventata più seria quando l’artista di “Sesso e Samba” ha deciso di criticare Fedez e Niky Savage (con cui Federico ha collaborato nel suo brano più recente) in una barra appositamente scritta per il Red Bull 64 Bars.

Nel pezzo, Tony Effe ha sfidato Fedez, menzionando l’ex moglie Chiara Ferragni e insultando la sua bevanda energetica “Boem”. Questo ha acceso la furia dell’ex giudice di X Factor che, 24 ore dopo, ha risposto con un brano dissing che dura quasi tre minuti, intitolato “L’infanzia difficile di un benestante”. Nel brano, Fedez non ha affatto risparmiato il suo collega: lo ha accusato di aver mandato messaggi alla donna che ancora chiama sua “moglie”, ha menzionato presunti insulti razzisti fatti da Tony e ha coinvolto anche Giulia De Lellis e Andrea Damante, etichettandolo come un “infame” per frequentare l’ex partner di un amico.

Nella contesa in corso, Fedez non ha risparmiato solo Giulia e Andrea. Ha anche coinvolto Taylor Mega, l’ex di Tony Effe, che lo ha criticato per essere stato “mantenuto” da lei. L’attacco più duro, tuttavia, è stato diretto a Chiara Biasi, stretta amica di Chiara Ferragni, che ha mostrato il suo sostegno a Tony commentando il video di dissing di Fedez. Fedez ha fatto riferimento all’uso di droghe da parte di entrambi, dicendo: “Con Chiara Biasi a farti di keta, parlate di gossip vi fate la piega”.

Selvaggia Lucarelli: osservazione ‘clinica’ sul dissing di Fedez

Dopo la canzone di dissing, in molti attendevano con ansia il commento di Selvaggia Lucarelli, che è finalmente giunta. La giornalista ha lanciato una critica mordace contro il rapper, non solo per le parole usate contro Tony Effe, ma in particolare per aver coinvolto Chiara Biasi, svelando aspetti della sua vita personale. È importante sottolineare che la canzone ha scatenato un’ondata di insulti nei confronti dell’influencer da parte degli utenti sui social, costringendola a disabilitare i commenti sotto i suoi post. Questo è ciò che Lucarelli ha scritto nelle sue storie Instagram:

Allora l’individuo che circola con gli ultras e qualche mese fa era ospite da Fazio dove affermava che le parole hanno un peso e bisogna usarle con cura, ha appena insultato Tony Effe chiamandolo drogato? Non finisce qui. Lo definisce un “c*ackomane” e coinvolge anche Chiara Biasi affermando che usa la ketamina. Sta diventando veramente cattivo. Ah, noto che ha anche insultato il personal trainer, famoso per l’immortale frase “IO NON C’ERO”. Mi scuso ma non ho tempo di occuparmi di Fedez che insulta una influencer, sono troppo presa a proteggermi dalle numerose denunce legali (alcune di recente scoperte) che lui mi ha mosso per “bimbomin*ia” e altri insulti terribili. Parole importanti, ma solo quelle dirette a lui, su quelle si precipita in tribunale. Veramente un cattivo dei quartieri. Tranne quando se lo dice la madre, allora lo rivolge all’avvocato.

“Ecco cosa sta succedendo sulla pagina di Chiara Biasi dopo che Fedez l’ha offesa di essere una drogata”, ha scritto mostrando una serie di commenti pieni di insulti sul profilo Instagram dell’influencer. Dunque, Selvaggia non è rimasta in silenzio e ha puntato il dito contro Fedez, sottolineando la sua evidente ipocrisia. Il rapper replicherà alla giornalista? Non ci resta che aspettare per saperlo.