Un’edizione da record

Si è conclusa con un trionfo di partecipazione l’edizione 2024 di Lucca Comics&Games, che ha visto la vendita di oltre 275mila biglietti, rendendola la terza più visitata di sempre. Questo evento, che si tiene annualmente nella storica città toscana, ha attirato non solo appassionati di fumetti e giochi, ma anche professionisti del settore, con 16mila accreditati e oltre 900 ospiti provenienti da tutto il mondo.

Il numero di espositori ha raggiunto quota 660, mentre oltre 150mila utenti unici hanno seguito gli eventi in diretta su Twitch, partecipando a un calendario ricco di 1.500 appuntamenti. Le aree gratuite hanno ospitato numerosi eventi, tra cui 14 mostre, che hanno ulteriormente arricchito l’esperienza dei visitatori.

Un evento internazionale

Lucca Comics&Games 2024 ha dimostrato di essere un evento sempre più internazionale, con la presenza di corrispondenti esteri provenienti da 13 Paesi, tra cui Francia, Stati Uniti, Brasile e Regno Unito. Emanuele Vietina, direttore della manifestazione, ha descritto l’edizione come “straordinaria”, sottolineando il picco di contenuti e partecipazione. Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha aggiunto che il festival rappresenta un vero e proprio rinascimento culturale per la città.

Celebrazioni e mostre

Quest’anno, Lucca Comics&Games ha celebrato importanti anniversari, come il cinquantennale di Dungeons & Dragons e quello di Les Humanoïdes Associés, editore di Métal Hurlant. Questi eventi hanno richiamato l’attenzione di appassionati e collezionisti, rendendo l’atmosfera ancora più festosa e coinvolgente.

In attesa dell’edizione 2025, che si svolgerà dal 29 ottobre al 2 novembre, Lucca Crea non si ferma. A Milano, presso la Fabbrica del Vapore, sarà inaugurata la mostra ‘Amano Corpus Animae’, dedicata all’arte del maestro Yoshitaka Amano. Questa esposizione, la più grande mai realizzata in Europa, presenterà oltre 130 opere originali e sarà aperta al pubblico fino al primo marzo 2025.