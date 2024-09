L'Udc si presenta ad Assisi per sostenere l'attività politica dei cattolici.

L'Udc ha tenuto una discussione di due giorni ad Assisi per rafforzare il ruolo dei cattolici in politica, sottolineando l'importanza della dottrina sociale della chiesa. Nell'anniversario della morte di Alcide De Gasperi, l'Udc vuole rappresentare il partito di centro moderato di ispirazione cristiana richiesto dagli elettori. Secondo Cesa, la dottrina sociale della Chiesa rimane molto rilevante.

L’Udc ha tenuto due giorni di discussione ad Assisi per rinsaldare il ruolo dei cattolici in politica. Dal cuore della città di San Francesco, gli eredi di scudocrociato pongono in risalto l’importanza della dottrina sociale della chiesa, considerata da loro fondamentale per guidare l’azione politica dei cattolici. Al settantesimo anno dalla morte di Alcide De Gasperi, l’Udc sostiene che gli elettori desiderino un partito di centro moderato di ispirazione cristiana, un ruolo che loro vogliono incarnare. Cesa afferma: “La dottrina sociale della Chiesa continua ad essere molto rilevante”.