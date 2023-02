Home > Video > Ludovica Valli tranquillizza i fan sulla sua assenza dai social Ludovica Valli tranquillizza i fan sulla sua assenza dai social

“Non sono sparita, sono giornate impegnative, dobbiamo solo trovare il nostro equilibrio”. Ludovica Valli ha partorito qualche giorno fa ed è stata meno presente sui social. I fan si sono allarmati e l’influencer ha voluto riprendersi in alcuni momenti quotidiani per rassicurare tutti e per mostrare che sta bene.