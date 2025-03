A Lugano, in Svizzera, il 13 marzo 2025 si terrà un evento incentrato su sicurezza e regolamentazione per quanto riguarda la crescente importanza delle blockchain e delle cripto nell'ambito della finanza

Il prossimo 13 marzo 2025, si terrà nella splendida Villa Ciani di Lugano “Beyond Blockchain”, evento rivolto al settore bancario, finanziario e industriale svizzero, organizzato dal Comune di Lugano e Lugano Living Lab, oltre ai partner strategici dell’iniziativa.

Obiettivo, esplorare come la blockchain e le criptovalute stanno trasformando il business e la finanza, con particolare enfasi su regolamentazione, sicurezza e sviluppo tecnologico.

Blockchain e regolamentazione: la Svizzera guida l’innovazione

La Svizzera è da tempo all’avanguardia nell’adozione della tecnologia blockchain, dalla concentrazione di startup Crypto e Fintech nei cantoni Zurigo e Zugo, la c.d. Crypto valley, alle numerose banche che offrono già servizi professionali di trading e custodia di asset digitali. Lo stesso Comune di Lugano, con l’ambizioso progetto Plan ₿, ha fatto della città un centro di eccellenza per Bitcoin e criptovalute. Dal 2020, Bitcoin (BTC), Tether (USDT) e il token locale Luga (LVGA) possono essere utilizzati per pagamenti di tasse comunali, servizi pubblici e per gli acquisti in oltre 500 esercizi commerciali cittadini. Il token Luga poggia su 3Achain, Blockchain già utilizzata da enti istituzionali, aziende e istituti di ricerca, che sarà l’anima della festa all’evento di Villa Ciani. Si tratta di un’infrastruttura pubblica “permissioned”, con meccanismo di consenso Proof-of-authority, sviluppata su EVM (Ethereum Virtual Machine) e progettata per garantire transazioni sicure, veloci ed economiche.

Da qualche anno, la Confederazione ha intrapreso un processo di adeguamento del proprio quadro normativo, per offrire maggiore sicurezza giuridica agli investitori e alle imprese nel settore degli asset digitali. Lugano si inserisce perfettamente in questo contesto, puntando su una forte integrazione tra finanza tradizionale e nuove tecnologie digitali.

Think tank per l’innovazione

L’evento del 13 marzo rappresenta un importante occasione di confronto, soprattutto in un momento in cui le regolamentazioni europee di recente applicazione sembrano già messe a dura prova sotto l’influenza delle dinamiche internazionali.

Sarà interessante, quindi, ascoltare esperti di settore, istituzioni bancarie/finanziarie e aziende che si alterneranno in presentazioni e panel di discussione a tema blockchain e cryptovalute, con particolare focus sulle novità normative ed evidenziando casi d’uso concreti.

L’incontro offrirà anche, con tutta probabilità, la prima occasione utile per commentare dal vivo, con una testimonianza diretta, quanto discusso dal “White House Crypto Summit” del 7 marzo scorso, evento chiave che potrebbe ridefinire le strategie regolatorie americane, con ovvi impatti globali. Viste le premesse dei primi giorni dell’era Trump II, avremo di sicuro nuovi argomenti di discussione.